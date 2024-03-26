Соединенные Штаты, Великобритания и Украина стоят за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников после участия в расширенной коллегии Генпрокуратуры. По его словам, которые приводит ТАСС, об этом свидетельствует та информация, которой на данный момент располагает ведомство.
Мы думаем, что это так. Во всяком случае мы сейчас говорим о той фактуре, которой располагаем. Это общая информация, но есть и у них огромные наработки, — заявил Бортников.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Украина однозначно причастна к террористическому акту в подмосковном концертном зале. Таким образом он ответил на вопрос СМИ, которое поинтересовалось, кто виноват в произошедшем — Киев или ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Согласно последним данным, в результате трагедии, произошедшей 22 марта, погибли 139 человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин добавил, что расследование указывает на тщательно спланированный теракт.