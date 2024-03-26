Ангелина Мороз

Глава ФСБ назвал тех, кто стоит за терактом в «Крокус Сити Холле» Глава ФСБ: за терактом в «Крокусе» могут стоять США, Великобритания и Украина

26 марта 2024 в 15:30

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Красногорск. Люди у стихийного мемориала в память о погибших при теракте у здания концертного зала «Крокус Сити Холл»