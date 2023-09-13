Глава ЦИК РФ оценила проведение выборов в новых регионах Памфилова: четыре новых региона РФ провели свои выборы на очень высоком уровне

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Элла Памфилова

Первые выборы в четырех новых российских регионах прошли на очень высоком уровне, заявила глава Центризберкома РФ Элла Памфилова на заседании государственного органа. По ее словам, это признают и международные эксперты.

Свои первые выборы и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области провели на очень высоком профессиональном уровне, — отметила Памфилова.

Ранее она заявила, что средняя явка на выборах, прошедших в единый день голосования, составила 43,5%. Памфилова добавила, что данный показатель является рекордно высоким. В прошлом году явка на выборы была более низкой и составила 35%. Согласно данным Центризбиркома, участие в осенних выборах 2023 года приняли более 45 млн россиян из 65 млн потенциальных избирателей.

В 2023 году выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили в течение трех дней. В 21 субъекте РФ жители выбирали высших должностных лиц, также прошли дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Впервые выборы прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Они вошли в состав РФ осенью 2022 года по итогам проведенных там всенародных референдумов.