Герасимов останется на посту начальника Генштаба ВС России Песков: Герасимов продолжит работу на должности начальника Генштаба ВС РФ

Фото: Минобороны РФ

Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов продолжит работу на своей должности, приводит ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, кадровых изменений на этом посту пока что не предусмотрено.

Военная составляющая всегда была прерогативой начальника Генерального штаба, он продолжит свою деятельность, в этом плане изменений пока в настоящее время не предусматривается, — обратил внимание представитель Кремля.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин предположил, что бывший вице-премьер РФ Андрей Белоусов, чью кандидатуру президент Владимир Путин предложил в качестве нового министра обороны России, призван устранить возможные противоречия между военными и промышленниками. По мнению парламентария, чиновник обладает незаменимым опытом экономиста-государственника.

До этого Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Его место занял Сергей Шойгу. Новым министром обороны страны глава государства предложил назначить Белоусова, который до этого работал первым вице-премьером.

Шойгу, в свою очередь, как новый секретарь Совета безопасности РФ будет также заместителем российского лидера в Военно-промышленной комиссии. Кроме того, он станет куратором работы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.