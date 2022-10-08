Генерал Сергей Суровикин: грудь в крестах или голова в кустах По неофициальной информации, боевой генерал назначен командовать СВО

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новоти

С самого начала проведения СВО выявилась одна многозначительная деталь. Много и справедливо сообщалось о подвигах самих бойцов – сержантов, прапорщиков, младших офицеров и даже полковников с «передка». Но практически мало было слышно о том, кто собственно командует войсками. Фамилии носителей больших погон, если и проскакивали в информационных сводках, то как-то мельком. В основном в Telegram-каналах военкоров.

Сразу возникла версия, что дело не в соображениях секретности, а в том, что, мол, Кремль не хотел бы появления новых сильных фигур, которые в лучах военной славы могли бы активно включиться и в большую политику, оттеснив нынешних звезд. А то и создать собственную партию. Учтен, дескать, опыт чеченской войны, породившей сразу несколько сильных фигур из среды генералитета. А уж дела и странная смерть генерала Льва Рохлина, готовившего чуть ли не госпереворот, до сих пор вызывают напряжение.

Так или иначе, но меньше всего общество получало информации о первых лицах СВО. А если и возникали конкретные фамилии то, скорее всего, в отрицательном контексте. Достаточно вспомнить «наезд» Рамзана Кадырова на генерала Лапина, который-де руководит операциями с расстояния в 150 километров. Даже о перемещениях в российских военных верхах опять-таки большинство узнавало как бы из неофициальных источников, от тех же военкоров, из их Telegram-каналов. Хотя, судя по всему, за последнее время сменились первые лица во главе как Западного, так и Восточного военных округов. Такая политика имеет и обратную сторону, поскольку все вопросы и накопившиеся недоумения по поводу проведения СВО обращены непосредственно к министру обороны и начальнику Генерального штаба. Как к конкретным фигурам, которые негласно попадают под огонь критики за все происходящее на Украине.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

И на таком фоне стали проявляться предположения о том, что большой проблемой для наших вооруженных сил остается их разобщенность: мол, нет достаточной координации действий между армией, Росгвардией, корпусами, сформированными из дончан, теми же чеченскими батальонами и «вагнеровцами». Заговорили о жизненной необходимости появления во главе всего конгломерата сил и средств сильной личности с реальным опытом руководства масштабными военными операциями. Полководца, мощной объединительной фигуры.

В этой связи даже неоднократно приводили в пример командующего ВСУ генерала Валерия Залужного, который, кстати, не стесняется говорить о своей приверженности еще советской военной доктрине и разработкам уже российских военных стратегов. Именно Залужный отвечает за осуществление всех основных операций ВСУ и даже якобы спорит с Зеленским, требующим показушных успехов.

Такой публичной фигуры, олицетворяющей весь ход военной операции, до последнего времени у нас не было. Появится ли она сейчас, когда наши силы растянуты вдоль фронта, обстановка на передовой крайне напряженная, да еще и в ситуации, когда мобилизация даст свои плоды лишь месяца через два?

К сожалению, опять-таки по неофициальным каналам стало известно, что командование общими силами СВО поручено генералу-армии Сергею Суровикину. Генералу, за спиной которого Таджикистан, Южная Осетия, командование нашей группировкой в Сирии, руководство Военно-космическими силами. В начале проведения СВО Суровикин командовал южной группировкой.

Правда, очень хочется, чтобы такая информация была бы подтверждена громко и официально. Без излишнего лицемерия и каких-то политических игр.

На первый взгляд, такое назначение дало бы возможность генералу выходить напрямую на первое лицо, без посредников его информировать и оперативно решать вопросы, минуя военную бюрократию. Но и ответственность огромна, риск стать «козлом отпущения» велик. Но тот самый случай, когда Родина-мать зовет!