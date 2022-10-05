Генерал Картаполов призвал лучше информировать россиян о ходе СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генерал-полковник Андрей Картаполов

Граждане России должны получать как можно больше достоверной информации о ходе военной операции на Украине, заявил глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов. В эфире «Соловьев Live» он подчеркнул, что распространение ложных сведений может привести к потере кредита доверия со стороны общества. По его словам, россияне узнают о ходе СВО от военкоров и губернаторов, при этом сводки Минобороны РФ практически не меняют своего содержания.

Надо перестать врать. Мы не раз об этом говорили. Но как-то не доходит до отдельных руководителей, — отметил он.

Картаполов напомнил, что в 1941 году Совинформбюро сообщало точные сведения о прорывах немцев к Москве. В сводках назывались цифры потерь, в результате чего граждане СССР осознавали масштаб катастрофы. По его словам, сейчас «враг тоже на нашей земле». И речь даже идет не о вновь приобретенных субъектах Российской Федерации. Практически «все приграничные села в Белгородской области полностью разрушены, российский город-крепость Валуйки находится под постоянным огневым воздействием», подчеркнул он.

Но мы узнаем об этом от кого угодно. От губернатора, от руководителей и владельцев Telegram-каналов, от военкоров, а больше не от кого. Сводки Министерства обороны практически не меняют своего содержания. Сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов. И все. Ну, а народ-то знает... У нас народ не глупый. Он видит, что его не воспринимают, он видит, что ему не хотят говорить ни всю правду, ни даже ее часть. Это может привести к потере кредита доверия, — предупредил Картаполов.

В Минобороны РФ заявление генерал-полкновника пока не прокомментировали.

Ранее Картаполов рассказал, что россиянам, призванным для участия в СВО на территории Украины в рамках частичной мобилизации, не стоит опасаться отправки в гущу боевых действий. По его мнению, из них сформируют части для прикрытия границы с соседней страной.

Картаполов добавил, что под частичную мобилизацию среди военнослужащих запаса подпадают не все, а только те, кто имеет определенные военно-учетные специальности или опыт ведения боевых действий.

Генерал-полковник ранее рассказал, что в РФ сформируют новые военные части и соединения для охраны государственной границы. Он добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы.