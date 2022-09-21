В России сформируют новые части для защиты границы

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

После объявления о частичной мобилизации в РФ сформируют новые военные части и соединения для охраны государственной границы, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс». Он добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

Будут сформированы несколько новых соединений и частей, которые в первую очередь будут предназначены для прикрытия государственной границы, а также для создания оперативной глубины на тех направлениях, где продолжается выполнение задач в ходе специальной военной операции, — заявил он.

Ранее стало известно, что на территориях Запорожской области, перешедших под контроль российских войск, будут формироваться добровольческие батальоны для поддержки ВС РФ. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.