«Это ужасное мое прегрешение»: вице-спикер ГД о стажировке дочери в США Вице-спикер ГД Толстой извинился за стажировку дочери в США и свое французское образование

Фото: Государственная Дума

Пётр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой извинился за стажировку дочери в США. В программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия 1» он назвал эту поездку «ужасным своим прегрешением». Кроме того, парламентарий раскаялся в том, что получил второе высшее образование во Франции.

Она съездила в Америку, простите меня, пожалуйста. Я сам получил второе высшее образование во Франции. И за это прошу прощения,— заявил Толстой.

Он добавил, что как только услышал упреки, испытал чувство вины. Вместе с тем Толстой рассказал о том, что его знакомые, жившие или проходившие обучение за границей, стали после любить Россию сильнее. Таких людей вице-спикер назвал самыми ошпаренными патриотами.

В прошлом году сын красноярского губернатора Александра Усса Артем Усс был задержан в Италии по запросу Минюста США. Вашингтон обвинил его и еще четверых россиян в создании незаконных схем по продаже венесуэльской нефти и уклонении от санкций. На заседании апелляционного суда Милана Усс отказался от экстрадиции в США.

В итоге задержанный в Италии сын красноярского губернатора был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты. Решение об этом принял апелляционный суд Милана.

Позднее Усс смог сбежать из-под ареста в Италии в Россию.