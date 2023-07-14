«Это приведет к катастрофе»: МИД РФ о последствиях приема Украины в НАТО МИД РФ: в НАТО понимают, что прием Украины в альянс приведет к катастрофе

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Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к катастрофе как для Альянса, так и для Киева, и представители военно-политического блока это понимают. Именно с этим связано, по мнению российского дипломата, затягивание решения о приеме. Грушко предположил, что Запад продолжит «держать морковку» перспективы, поскольку это позволяет управлять Украиной как на поле боя, так и в плане «строительства украинского общества». Слова дипломата прозвучали в эфире Первого канала.

Все министры с таким твердым лицом говорили о том, что Украина будет принята в НАТО лишь тогда, когда будут выполнены условия. Никто не говорит, какие это условия. Но мы-то знаем, какие это условия. Первое условие гласит, это официальный документ, что любое расширение должно укреплять безопасность альянса. Понятно, что в случае приема Украины в НАТО это приведет к катастрофическим последствиям и для европейской безопасности, и для Украины, и для самого альянса, — сказал Грушко.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что западные страны требуют от Киева выполнения целого ряда условий для вступления в НАТО. Проблема заключается в том, что неизвестно, о каких условиях идет речь и кто должен их сформулировать, пояснил дипломат.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО, который проходит в Вильнюсе, хорошими для Киева, но не идеальными, поскольку страна не получила официального приглашения в Альянс. Позднее он сообщил, что Киев начал готовить заключение договоров с партнерами по гарантиям безопасности для Украины. Зеленский выразил надежду на то, что будут предприняты конкретные шаги в соответствии с достигнутыми договоренностями.