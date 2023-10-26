Депутат Свинцов: ядерные учения России «охладят пыл» политиков США

Фото: МО РФ

Ядерные учения России «охладят пыл» политиков США, «которые сегодня бравируют мощью армии», уверен депутат Госдумы Андрей Свинцов. В разговоре с LIFE.ru он уточнил, что проведение учений стратегических сил сдерживания является своевременной мерой на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который может привести к «чудовищным последствиям».

Некоторые американские политики открыто заявляют, что это (конфликт на Ближнем Востоке. — NEWS.ru) может привести к третьей мировой войне и к вооруженному конфликту на самом высоком уровне — между США и Ираном. Конечно, такое развитие событий приведет к чудовищным последствиям, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что в случае начала мировой войны в нее будут втянуты десятки государств, в том числе те, которые имеют в арсенале ядерное оружие. По мнению депутата, Вашингтон должен понимать, что военное противостояние с Россией обернется для него крахом.

Нужно как можно быстрее на всех континентах, всем армиям мира садиться за стол переговоров и принимать те условия, о которых сегодня говорит Россия. А Россия говорит о том, что мир на планете может быть только с учетом интересов всех сторон, — заключил Свинцов.

Стратегические силы сдерживания ранее провели учения под руководством президента России Владимира Путина. В ходе тренировки состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева».