Депутат предложил участникам СВО обращаться за деньгами в Госдуму Депутат Журавлев: лишенным выплат раненым участникам СВО нужно срочно обращаться в Думу

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал всех раненых участников спецоперации, которых лишили выплат, поставить об этом в известность профильный думский комитет или правоохранительные органы. При этом он подчеркнул, что случаи невыплат и бюрократические проволочки составляют не более 1% от количества участников СВО. Слова депутата приводит РИА Новости.

Любому раненому, который таким образом был лишен выплат, обязательно и как можно скорее нужно поставить в известность правоохранительные органы или, допустим, депутатский корпус — мы не допустим, чтобы государственные инициативы были таким образом обесценены и дискредитированы. Я и наш комитет по обороне продолжим отстаивать права каждого военнослужащего, — сказал Журавлев.

По словам парламентария, практика, когда спецкомиссия не признает участников СВО ранеными или контуженными и отказывает им в выплатах, едва ли является массовой, однако, судя по обращениям к нему лично, подобные случаи бывают. Чаще всего они происходят из-за недоразумений, когда «где-то не внесли в список, недопоняли, вовремя не отреагировали», отметил Журавлев.

Он также добавил, что если ситуация с невыплатами раненым окажется результатом преступного сговора чиновников, медиков или военных, то они «должны быть непременно выявлены и наказаны».

Ранее Журавлев заявил, что комикам Александру Долгополову и Гарику Оганисяну «любой увидевший их русский обязан дать в морду» за пародию на гибель блогера и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского). Парламентарий отметил, что юмористы «стали поклонниками человеконенавистнического культа, процветающего на Украине».

Он также сообщил, что прозвище одного из лучших бомбардиров сборной России по футболу Александра Кержакова «Бил, бью и буду бить» следует заменить на «Боялся, боюсь и буду бояться» после его слов о причинах отъезда из РФ. Таким образом парламентарий отреагировал на слова спортсмена по поводу решения экс-форварда покинуть РФ из-за страха после начала частичной мобилизации.