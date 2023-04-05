В Госдуме призвали «дать в морду» комикам за пародию на гибель Татарского Депутат ГД Журавлев призвал «дать в морду» Долгополову и Оганисяну за пародию на гибель Татарского

Фото: vladlentatarskiy/vk.com

Владлен Татарский

Комикам Александру Долгополову и Гарику Оганисяну «любой увидевший их русский обязан дать в морду» за пародию на гибель блогера и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского), рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что юмористы «стали поклонниками человеконенавистнического культа, процветающего на Украине».

Этих персонажей даже людьми назвать нельзя. Они стали поклонниками человеконенавистнического культа, процветающего сейчас на Украине. Относиться к таким нужно как к насекомым, если они не понимают, где остановиться в юморе. Любой русский, увидев этих тварей, которые, кстати, скрываются в Германии, просто обязан обоим дать в морду, и если это будет делать каждый, кто их видит, лишь тогда, возможно, до сознания ублюдков дойдет, что они совершили что-то предосудительное, — подчеркнул Журавлев.

На концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки Татарскому, погибшему в результате взрыва на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина обрушилась с критикой на стендап-комиков. В разговоре с NEWS.ru она назвала их выступление отвратительным и подчеркнула, что даже с общечеловеческой точки зрения подобные вещи являются недопустимыми.