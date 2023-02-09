Орден Почетного легиона на груди Зеленского унизил всю Францию Депутат ГД Белик: Макрон унизил Францию, наградив Зеленского орденом Почетного легиона

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский

Наградить президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона — абсурдное решение лидера Франции Эммануэля Макрона, сообщил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий подчеркнул, высшая награда страны на груди у Зеленского унижает достоинство всей Пятой республики.

Абсурдное решение Макрона. Присуждая высшую награду Франции Зеленскому, он уничижает достоинство своей страны. Орденом Почетного легиона награждают за проявленную отвагу в бою, за доблестную военную или гражданскую службу в мирных условиях. Вручая эту награду главе преступного киевского режима, Макрон, по сути, ставит его в один ряд с этими людьми. Теперь один из символов Французской Республики «красуется» на груди Зеленского, бросившего Украину под ноги Западу и приведшего ее к хаосу, видимо, так Макрон понимает «особые заслуги» главы киевской клики, — подчеркнул Белик.

По его словам, Зеленский, «пока Украина катится в бездну, разъезжает по Европе, цинично выпрашивая новое оружие и собирая награды». Депутат добавил, что Запад создал «из своей марионетки Зеленского образ воинствующего борца за свободу».

Портреты Зеленского публикуют на обложках ангажированных западных СМИ, его обращения транслируются на международных площадках, ему вручают награды и показательно жмут руку. Но когда марионетка перестанет быть полезна своим кукловодам, бенефису Зеленского придет конец, — отметил Белик.

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона во время встречи в Париже. По его словам, награждение стало данью уважения Украине и ее народу. Орден Почетного легиона является высшей наградой Франции и может быть присужден только президентом за военные или гражданские заслуги.