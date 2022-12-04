Депутат Госдумы обвинил биолаборатории США в гибели тюленей в Дагестане Депутат Гаджиев заявил о возможной причастности США к массовой гибели тюленей в Каспии

Биолаборатории США могли стать причиной массовой гибели тюленей в Каспийском море, заявил РИА Новости член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев. Он призвал рассекретить деятельность американских биолабораторий, которые «рассредоточены едва ли не по всему периметру границ» России. Парламентарий добавил, что направит депутатский запрос в различные ведомства для решения проблемы.

Биологические лаборатории США рассредоточены едва ли не по всему периметру границ Российской Федерации. Чем в них занимаются «ученые»-вирусологи Пентагона? Вряд ли созиданием. Призывы России, Китая и других стран раскрыть характер проводимых в военных лабораториях исследований США проигнорировали. А с началом СВО на Украине американские лаборатории были в спешном порядке демонтированы, а оборудование и результаты исследований вывезены. Видимо, есть что скрывать, — сказал Гаджиев.

3 декабря в Махачкале около 700 мертвых тюленей нашли на берегу Каспийского моря.

Минприроды Дагестана сообщило, что основная версия гибели животных, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. Отмечается, что гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей.

Позже число найденных на побережье Каспийского моря в Дагестане мертвых тюленей увеличилось до 2500.