«Дамоклов меч» уже над их головами»: Соболев о расстреле военных из РФ Депутат Соболев: причастные к расстрелу российских военных понесут наказание в полном объеме

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Виктор Соболев

Расстрелявшие российских военнопленных «изверги» из ВСУ должны знать, что «дамоклов меч» занесен над их головами, и ответственность за свою бесчеловечность они понесут в полном объеме, заявил в разговоре с NEWS.ru генерал-лейтанант, член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, Следственный комитет РФ и нацгвардия «быстро разберутся с этим вопросом».

Эти изверги должны знать, что «дамоклов меч» занесен над их головами. И ответственность за свою бесчеловечность они понесут в полном объеме. Хорошо, что с органами правопорядка в новых республиках начинает налаживаться. Так что я думаю, Следственный комитет и национальная гвардия достаточно быстро разберутся с этим вопросом, — сказал он.

Ранее в Telegram-каналах стали распространяться видео, на одном из которых, как утверждается, украинские солдаты кладут на землю сдавшихся российских военных, а на втором с беспилотника показаны их тела на залитой кровью земле.

Министерство обороны РФ отреагировало на видео, на котором, предположительно, запечатлена расправа над российскими пленными. В ведомстве подчеркнули, что это является намеренным убийством, которое не удастся представить «трагическим исключением». Кроме того, согласно заявлению МО, инцидент подтверждает «живодерскую сущность нынешнего киевского режима» и его сторонников.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило в свое распоряжение видеозаписи с убийством военнопленных ВС РФ, заявила сотрудница пресс-службы организации Элизабет Тросселл. Она отметила, что представители ООН приступили к изучению полученных материалов.