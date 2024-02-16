«Чушь и ерунда»: сенатор Цеков о намерении ЕС жить без газа из России Член СФ Цеков назвал чушью заявления о намерении ЕС жить без газа из России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Член Совета Федерации от Крымского региона Сергей Цеков назвал чушью заявления, что страны Европы смогут обойтись без российского газа. В интервью РИА Новости он заявил, что авторами подобных высказываний движет ненависть.

Это все абсолютная ерунда и чушь. Это люди, которые переворачивают все с ног на голову. Ими движет ненависть, поэтому они и делают абсолютно парадоксальные заявления. Европа никогда не сможет обойтись без российского газа и вообще российских энергоресурсов. Я в этом абсолютно убежден, и все понимают, что это абсолютно так, — сказал сенатор.

Цеков добавил, что с аналогичным успехом в Евросоюзе могут объявить о жизни без воздуха, дующего со стороны России.

Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон проинформировала, что ЕС не планирует продлевать контракт с Россией на транзит газа через Украину. Соглашение истекает в конце 2024 года. По ее словам, Австрия, Италия и Словакия, получающие российский газ таким маршрутом, «научились жить без российского газа» и найдут альтернативные источники поставок.

Согласно данным S&P Global Commodity Insights, Европа получает около 12 млрд кубометров газа в год через Украину. Отмечается, что до начала спецоперации этот показатель составлял примерно 155 млрд кубических метров.

В этой связи ведущий аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что США продолжают выдавливать Россию с газового рынка Европы, на фоне этого возможны санкции против «Газпрома». Вашингтон будет заставлять Киев остановить транзит российского газа через Украину, считает он.