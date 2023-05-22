Чтобы обезопасить граждан от диверсантов, необходимо усилить границу с Украиной, в том числе и средствами ПВО, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Соболев. По его мнению, ФСБ также должна усилить работу по выявлению террористов.
Конечно же, государство должно реагировать быстро и жестко. На границе с Украиной должны на постоянной основе стоять наши войска и не допускать не то что прохода ДРГ противника на территорию России, а даже чтобы мысли такой у противника не возникало. Необходимо усилить работу по линии ФСБ, так как террористы и через третьи страны, в том числе и под видом беженцев, в Россию могут проникать, не только через Украину. И в обязательном порядке необходимо усилить наши средства ПВО в приграничье, чтобы комар не пролетел, — сообщил Соболев.
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков рассказал, что на территорию Грайворонского района Белгородской области зашла группа украинских диверсантов. До этого о появлении ДРГ ВСУ сообщал Telegram-канал SHOT, однако белгородский глава это отрицал. По словам Гладкова, правоохранительные органы пытаются ликвидировать диверсантов. Никаких других подробностей он не привел.