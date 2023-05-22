Конечно же, государство должно реагировать быстро и жестко. На границе с Украиной должны на постоянной основе стоять наши войска и не допускать не то что прохода ДРГ противника на территорию России, а даже чтобы мысли такой у противника не возникало. Необходимо усилить работу по линии ФСБ, так как террористы и через третьи страны, в том числе и под видом беженцев, в Россию могут проникать, не только через Украину. И в обязательном порядке необходимо усилить наши средства ПВО в приграничье, чтобы комар не пролетел, — сообщил Соболев.