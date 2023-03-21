«Будем реагировать»: Путин о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном

Фото: МО Украины

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Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином. Он также добавил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле, передает РИА Новости.

Россия будет вынуждена реагировать, раз коллективный Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом, — сказал президент.

Представитель Кремля Дмитрий Песков добавил, что слова Путина о намерении Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном не нуждаются в дополнениях.

21 марта замглавы Минобороны Соединенного Королевства Аннабель Голди заявила, что в рамках военной помощи Великобритания поставит украинской армии снаряды с обедненным ураном. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти потеряли ориентиры в оказании военной поддержки Украины и своими действиями подрывают стабильность во всем мире.

Обедненный уран применяется в бронебойных подкалиберных снарядах благодаря своей высокой плотности и значительным разрушительным качествам после пробития брони. Подобные боеприпасы есть на вооружении ряда стран мира и хранятся на случай «большой войны». По мнению военного эксперта Константина Сивкова, применение снарядов с обедненным ураном на Украине может угрожать здоровью мирных жителей, вызвав вспышки онкологических заболеваний.