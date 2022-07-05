Будем менять закон: чем займется комиссия ГД по иностранному вмешательству Глава новой комиссии по борьбе с вмешательством в выборы Андрей Альшевских назвал цели депутатов

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Андрей Альшевских

В Госдуме снова заработала комиссия по выявлению иностранного вмешательства в российские выборы. Она была создана в преддверии единого дня голосования, который назначен на сентябрь. В этот день в стране пройдут выборы губернаторов и местных депутатов, а по данным СМИ, в частично признанных ДНР и ЛНР могут пройти также референдумы о присоединении к России. Думскую комиссию возглавил Андрей Альшевских («Единая Россия»), который рассказал в интервью NEWS.ru, что задача парламентариев — подготовиться к выборам президента 2024 года.

— Чем будет заниматься комиссия?

— Комиссия на данном этапе занимается мониторингом проведения единого дня голосования, который у нас намечен на сентябрь 2022 года, чтобы в дальнейшем при необходимости выработать внесение изменений в действующее избирательное законодательство, чтобы свести к нулю все попытки иностранного вмешательства в наши внутренние дела, в том числе избирательные процессы, которые у нас происходят на территории России. Мы будем взаимодействовать в первую очередь с Центризбиркомом, с избирательными комиссиями субъектов, где пройдут выборы. Будем собирать всю информацию по профилю работы нашей комиссии. Задача — свести к нулю попытки вмешательства в избирательный процесс.

Я думаю, после проведения единого дня голосования мы сделаем соответствующие выводы и в случае необходимости, а что-то мне подсказывает, что она будет, подготовим поправки в федеральное законодательство, чтобы противодействовать всем этим попыткам.

Я хотел бы обратить внимание, что комиссия в прошлом созыве вносила достаточно большой пакет поправок в законодательство, чтобы свести к минимуму попытки вмешательства в избавительный процесс со стороны. Один из законов, который сыграл существенную роль в безопасности выборов депутатов Госдумы, это временное ограничение пассивного права на участие избирательной кампании лиц, которые были связаны с террористической или экстремистской деятельностью или с организациями, которые занимаются террористической или экстремистской деятельностью.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Люди голосуют на избирательных участках

— Зачем потребовалось создавать отдельную комиссию?

— Мы прекрасно понимаем, какое вмешательство может быть на избирательные процессы в России при проведении выборов президента, которые запланированы на март 2024 года. Задача в первую очередь при необходимости внести изменения в законодательство, чтобы обезопасить и защитить суверенитет России и при возможности повлиять на избирательную кампанию со стороны западных стран.

Сейчас будем активно обращать внимание на деятельность иноагентов, будем пристально смотреть на наше законодательство на предмет, может быть, внесения изменений в действующих закон по всему, что касается юридических или физических лиц, которые изъявили желание повлиять и поучаствовать в избирательном процессе.

Яркий пример, который можно привести по кампании, которая прошла (выборы в Госдуму. — NEWS.ru): мы все прекрасно помним, какой был разработан продукт — так называемое умное голосование — лицами, которые находятся сейчас в том числе под уголовным преследованием за экстремизм и терроризм. Они агитировали и призывали граждан голосовать за того или иного кандидата. Тем самым они навязывали свое мнение, чтобы избиратель поддержал тех кандидатов, по которым на них были обязательства. Этот продукт создавался структурами, которые достаточно близки США.

Наша задача сделать так, чтобы подобных фактов больше не было.

— Какие законы были приняты по результатам работы той комиссии и какие планируются сейчас?

— Буквально на одном из последних заседаний был принять серьезный базовый закон об иноагентах по поводу граждан, которые находятся под иностранным влиянием. Это продолжение ранее принятого закона. Мы вносим 16 федеральных законов — поправок в рамках реализации этого базового закона.

Лицам, которые имеют статус иноагента, будет запрещено организовывать протестные мероприятия, участвовать в работе организаций, которые осуществляют деятельность по выдвижению кандидатов, мы этих граждан отстраняем от процесса образования представительных органов власти. Мы запрещаем этим гражданам финансировать политическую деятельность на территории России. Это достаточно серьезный пакет законопроектов.

Это не последний закон. Мы сейчас будем осуществлять мониторинг, изучать все эти факты, действующее законодательство, чтобы оперативно готовить и вносить поправки в законодательство.

Мы будем достаточно плотно работать с Минюстом, потому что по нашему закону Минюст — это важный орган, который будет вести реестр. Он будет реализовывать этот закон, анализировать, смотреть и предлагать свои поправки для действующего законодательства. Также мы будем достаточно плотно работать с Центризбиркомом, силовыми структурами, прокуратурой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Работа информационного центра Центральной избирательной комиссии в Москве

— Вы не собираетесь расширять круг иноагентов?

— Я пока не готов ответить на вопрос о расширении круга иноагентов. Уполномоченный орган — Минюст — должен подготовить и принять пакет нормативных документов для реализации нового федерального закона. Если будет необходимость, будем быстро и оперативно вносить поправки в законодательство, чтобы достичь заявленных целей — защиты суверенитета и укрепления безопасности России.

— Как вы считаете, от каких стран исходит опасность?

— Если смотреть более широко, то это страны, которые входят в блок НАТО. Если говорить более конкретно, то это, понятно, США, это Чехия, страны Прибалтики, Польша. Это страны, которые входят в Североатлантический альянс.

НАТО всё-таки не политическая организация, а военная, но страны, которые входят в Альянс, с политической точки зрения принимают активное участие в попытках через агентов влияния — иноагентов, граждан России путем оказания помощи влиять на внутренние процессы на территории России с целью дестабилизации ситуации, чтобы попытаться повлиять в том числе на избирательный процесс.