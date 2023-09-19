Беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»

Украинский беспилотный летательный аппарат сбит средствами ПВО над Брянской областью, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что БПЛА был самолетного типа.

Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью, — говорится в сообщении.

Глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что БПЛА был уничтожен над Суземским районом.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо подразделениям ПВО! — написал губернатор.

Ранее в Минобороны России заявили о двух попытках атак украинских БПЛА на Московскую область. Беспилотники ВСУ были сбиты силами противовоздушной обороны. Позднее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили режим «Ковер». Несколько рейсов были задержаны на вылет и на прилет.

Также в российском военном ведомстве заявили, что ВСУ дважды попытались атаковать территорию Крыма. Отмечается, что за ночь были ликвидированы шесть беспилотников ВСУ.