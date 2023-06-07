Бастрыкин заинтересовался пропажей граждан КНДР СКР возбудил уголовное дело после исчезновения женщины и подростка из КНДР во Владивостоке

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту пропажи жены и сына сотрудника генконсульства КНДР Цой Ен Нама во Владивостоке, сообщает пресс-служба ведомства. Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения расследования. Дело взято под контроль центральным аппаратом ведомства.

В ряде СМИ были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ по Приморскому краю Фомину В. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении.

Об исчезновении супруги и несовершеннолетнего сына сотрудника генконсульства КНДР Цой Ен Нама стало известно накануне. По предварительным данным, утром 4 июня родственники дипломата сели в такси на территории диппредставительства и с тех пор не выходили на связь, их телефоны недоступны. Полицейские нашли водителя такси, который рассказал им, как высадил пассажиров недалеко от кинотеатра «Нептун», что подтвердилось по записям с камер наблюдения. Женщину и ее сына ищут правоохранители.