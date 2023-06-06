Жена и сын дипломата КНДР пропали во Владивостоке Baza: жена и сын сотрудника генконсульства КНДР пропали во Владивостоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель генконсульства КНДР во Владивостоке заявил о пропаже жены и сына, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, утром 4 июня женщина с ребенком сели в такси на территории диппредставительства Северной Кореи, с тех пор их никто не видел.

Согласно информации Baza, заявление в полицию о пропаже 43-летней Ким Кум Сун и 15-летнего Пак Квон Чжу подал 62-летний сотрудник северокорейской дипмиссии Цой Ен Нам. Жена и сын представителя посольства КНДР не выходят на связь, их телефоны недоступны.

Полицейские нашли таксиста, который подвозил пропавших. Водитель рассказал, что высадил пассажиров на улице Русской, это подтвердили записи с камер наблюдения. По данным Telegram-канала SHOT, женщина с сыном вышли из машины такси недалеко от кинотеатра «Нептун». Поиски исчезнувших северокорейцев продолжаются, оперативники разослали ориентировки.

Информация о пропаже Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу была размещена в Telegram-канале поисковой организации «ПримПоиск», пишет РИА Новости, однако на данный момент запись недоступна. Поисковики рассказали агентству, что пропавшие, насколько им известно, являются гражданами КНДР, ситуацией уже занимаются правоохранительные органы, но их представители пока не давали никаких комментариев.

В мае в Москве пропал сын гендиректора сети лабораторий «Гемотест» Рудема Газиева. Предполагалось, что 21-летнего Акима Газиева могли похитить. СМИ писали, что злоумышленники требовали за него выкуп в размере $1 млн. Спустя пару дней сам Газиев сообщил, что его сын жив, его обнаружили в съемной квартире во Владимирской области.