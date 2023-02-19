Бастрыкин: украинские военные отрезают головы погибшим наемникам

Фото: Министерство обороны Украины

Украинские военные отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он добавил, что для затруднения идентификации погибших ВСУ также часто отсекают им кисти.

Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти, — сказал Бастрыкин.

Руководитель СК уточнил, что несколько таких тел нашли в зоне специальной операции. По записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией СВО, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.