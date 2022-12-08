Бастрыкин назвал наиболее коррумпированные сферы Бастрыкин: более 38% коррупционных дел связаны со сферой правоприменения

Фото: СК РФ

Наиболее часто дела о взятках возбуждают после инцидентов в сфере правоприменения, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Второй областью по количеству подобных преступлений он назвал исполнение воинской обязанности и военной службы.

Отталкиваясь от рода деятельности тех, кто был привлечен к уголовной ответственности за коррупцию, мы видим, что 38,7% деяний связаны с правоприменительной сферой, — сказал Бастрыкин.

По его словам, еще 8,5% коррупционных преступлений приходятся на сферу образования и науки, почти столько же (8,1%) — на финансовую деятельность. В области здравоохранения и социального обеспечения зафиксировали только 7,6% фактов взяточничества от общего числа дел по этой статье.

Бастрыкин добавил, что 5,9% преступлений связаны с эксплуатацией транспорта, 3% — строительством, 2,8% — сферой ЖКХ, 2,4% — организацией торговли, питания, обслуживания и оказания услуг населению. Наименее коррумпированными являются сферы операций с недвижимостью (1,6%) и охраны природных ресурсов и экологии (1,5%).

Ранее Бастрыкин раскрыл число осужденных за коррупцию чиновников. По его словам, с 2011 года в российском суде за коррупцию ответили около 72 тысяч госслужащих.