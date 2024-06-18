Актер из «Слова пацана» частично признал вину по делу об убийстве и разбое Актер из «Слова пацана» Базанов признал вину в разбое

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Сергей Базанов (в центре)

Актер Сергей Базанов, исполнивший роль Демида в сериале «Слово пацана», признал вину в разбое, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Однако он отверг обвинение в убийстве и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Собеседник агентства рассказал, что Базанову и другим фигурантам дела, помимо убийства, предъявлено обвинение в разбое. Кроме того, в деле появился новый, четвертый фигурант.

Фигурант дела Григорий Галустов дал признательные показания на Базанова и назвал его организатором разбойного нападения и убийства, — отметил источник ТАСС.

Сам Базанов утверждает, что к совершению убийства он не имеет никакого отношения. По его словам, у него не было ни умысла, ни оружия. Он посетовал, что пошел на сделку со следствием, однако теперь ему грозит расторжение соглашения из-за добавления еще одной статьи. Базанов подчеркнул, что готов нести наказание только за свои поступки. Суд постановил продлить меру пресечения артисту и другим фигурантам дела до 20 сентября.

Базанова поместили под стражу в декабре 2023 года. По версии следствия, банда, куда, предположительно, входил актер, напала на предпринимателя в Большом Полуярославском переулке. Группировка застрелила бизнесмена и украла у него $900 тысяч. Сергей Базанов в «Слове пацана» исполнил роль члена банды «Универсам» по кличке Демид.

Сергей Базанов на съемочной площадке сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» учил актеров драться, рассказывал ранее Иван Янковский. Мужчина в свободное время проводил с ними занятия и детально разбирал технику ударов.