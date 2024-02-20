Обвиняемому в убийстве актеру из «Слова пацана» продлили арест Суд в Москве продлил арест актеру из «Слова пацана» Базанову по делу об убийстве

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Замоскворецкий суд Москвы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу актеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергею Базанову по делу об убийстве в 2011 году, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Он пробудет в СИЗО как минимум до 20 мая 2024 года.

Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил меру пресечения в отношении актера Базанова Сергея Юрьевича. Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца, то есть до 20 мая 2024 года, — говорится в сообщении.

Базанова поместили под стражу в декабре 2023 года. По версии следствия, банда, куда, предположительно, входил актер, напала на предпринимателя в Большом Полуярославском переулке. Группировка застрелила бизнесмена и украла у него $900 тысяч.

Сергей Базанов в «Слове пацана» исполнил роль члена банды «Универсам» по кличке Демид. Впервые он появился во втором эпизоде, когда Вова Адидас возвращается в родной город из Афганистана и обвиняет Кощея в нарушении пацанских правил. В ответ лидер «универсамовских» предложил Адидасу выйти на ринг против Демида.

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший Марата в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», ранее рассказал, что боялся артиста Сергея Бурунова на съемках картины. Минекаев пояснил, что опасался заговорить и произвести неправильное впечатление.