«Акции запугивания»: депутат о лишении жилья на Украине за поддержку России Журова назвала конфискацию жилья украинки акцией запугивания сторонников России

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Случай конфискации жилья у пожилой украинки за поддержку России направлен на запугивание пророссийского населения Украины, заявила NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, это первый случай, но далеко не последний. Данный процесс будет только закручиваться и уже точно не остановится, считает она.

Мы видим, что акции запугивания на Украине набирают обороты... Раз женщина находится сейчас в России, они, видимо, посчитали, что заключение под стражу будет недостаточно серьезным наказанием. Чтобы сделать побольнее, также лишили квартиры. И заодно показали, что будет с другими людьми, если они тоже решат уехать в Россию, продолжат поддерживать ее, — отметила Журова.

Ранее стало известно, что украинский суд в Виннице впервые конфисковал квартиру за призывы к сепаратизму. Фигуранткой дела стала 80-летняя пенсионерка Алла Стадницкая, которая поддерживала ВС РФ и призывала президента России Владимира Путина прийти и спасти «бандеровскую Украину». О своих убеждениях она писала в социальной сети «Одноклассники».

Женщина сейчас находится в России, куда переехала к детям до начала СВО. На Украине ее судили заочно. Кроме конфискации имущества, пенсионерку приговорили к четырем годам лишения свободы. Стадницкая работала учительницей в школе. Она десятки лет преподавала физику.