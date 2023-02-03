«Абсолютно неприемлемо»: сенатор об идее ГД по чипированию чиновников Сенатор Ковитиди раскритиковала предложение чипировать отдыхающих за рубежом чиновников

Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Сенатор Ольга Ковитиди раскритиковала предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева чипировать чиновников, отдыхающих за пределами России. Последний предлагал такую меру, чтобы госслужащих не могли завербовать иностранные спецслужбы за рубежом. В разговоре с NEWS.ru Ковитиди оценила благие намерения коллеги, но посчитала, что вживление чипа — это неподходящая мера. К любому чипированию она относится негативно.

Тут мой коллега из нижней палаты парламента конечно чересчур погорячился. Очевидно, что он преследовал благие цели, однако достижение их подобным способом не лучшая идея. И по моему глубокому убеждению, чипировать членов федерального собрания было бы неправильно. Так как, ограничивать человека именно в такой форме абсолютно неприемлемо. Скажу больше, у меня вообще гражданская позиция по поводу любого чипирования достаточно негативная, — заявила Ковитиди.

Хамзаев предлагал определить среди госслужащих «группу риска» из людей, которые активно путешествуют за границу, и заблаговременно вживить им спутниковые датчики. Депутат считает, что государство имеет право знать о том, чем занимаются чиновники, и где они находятся.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин предложил законодательно запретить российским чиновникам выезжать на отдых за пределы страны в период проведения спецоперации. С этой инициативой он обратился к главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву.