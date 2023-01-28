«Абсолютная и полезная дура»: Медведев о заявлении Бербок Медведева удивили заявления Бербок про войну с Россией

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Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Twitter назвал главу МИД Германии Анналену Бербок абсолютной и полезной дурой. Так он отреагировал на слова немецкого министра о том, что «Европа воюет с Россией».

Цепляющая фраза: «Мы воюем против России, а не против друг друга». Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура? — написал Медведев.

Министерство иностранных дел ФРГ оказалось вынуждено объясняться после слов Бербок на заседании ПАСЕ о том, что страны Европы «ведут войну против России». В немецком МИД, отвечая на запрос издания Bild, заявили, что поддержка Украины не делает Германию стороной конфликта.

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что послу ФРГ в России следует прояснить позицию Министерства иностранных дел Германии о статусе страны в конфликте на Украине.