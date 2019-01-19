Японию и Корею просят закончить спор о названии моря

https://news.ru/storage/news/1f038a1a68b76a5c85998fcc5fed4993/c1b61889-bdc6-4990-ac77-9404d2a3b5bd_850.jpg Global Look Press

Международная гидрографическая организация (IHO) обратилась к Японии и Корее с просьбой завершить спорить и наконец-то определиться, как нужно называть Японское море.

Члены организации уже направили соответствующее обращение японским властям.

По некоторым данным, в Токио были бы рады уклониться от обсуждений, после которых может быть принято решение называть акваторию между российским Приморьем, Японией и Корейским полуостровом Японским/Восточным морем, передаёт газета The Japan News.

С 1990-х годов Южная Корея добивается переименования Японского моря в Восточное или использования на картах двух названий. По мнению правительства страны, термин был навязан миру в рамках агрессивной колониальной политики Токио в начале XX века.

В ответ Япония заявляет, что нынешнее название было одобрено ещё в XIX веке после инициативы европейских картографов.

Ранее News.ru писал, что Министерство обороны Японии опубликовало видео, демонстрирующее, как корабль ВМС Южной Кореи направил на патрульный самолет японских сил самообороны радар системы управления огнем. Пилот трижды пытался связаться на английском языке с экипажем судна, но ответа не последовало.