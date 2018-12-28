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Эсминец Южной Кореи направил радар на японский самолёт

Военный корабль Южной Кореи 971 (Великий Квангэтхо) Republic of Korea Armed Forces/wikipedia.org/CC BY-SA 2.0

Военный корабль Южной Кореи 971 (Великий Квангэтхо)

в мире [ версия для печати ]

Министерство обороны Японии опубликовало видео, демонстрирующее, как корабль ВМС Южной Кореи направил на патрульный самолет японских сил самообороны радар системы управления огнем. Пилот трижды пытался связаться на английском языке с экипажем судно, но ответа не последовало.

«Военный корабль Южной Кореи, номер 971. Это морские силы самообороны Японии. Мы наблюдаем, что антенна системы управления огнем направлена на нас. Какова цель ваших действий?» — говорит пилот японского самолета на видео.

В связи с произошедшим Токио выразил Сеулу официальный протест. Южная Корея настаивает, что военный корабль оказывал помощь северокорейскому судну, которое терпело бедствие.

28 декабря министерство обороны Южной Кореи выразило «глубокую озабоченность и разочарование» публикацией видеозаписи японским оборонным ведомством.

16 ноября Токио выразил протест Сеулу в связи с нахождением в районе спорных островов Такэсима (Токто) в Японском море южнокорейского исследовательского судна. Страна восходящего солнца утверждает, что включённые в состав Японской Империи в 1905 году острова незаконно оккупированы Южной Кореей.

Ранее News.ru писал о том, что Японию разозлил десерт, который решили подавать на саммите представителям Северной и Южной Кореи. На шоколадном лакомстве была изображена единая Корея вместе со спорными островами. В связи с этим глава департамента Азии и Океании японского МИДа Кэндзи Канасуги выразил протест руководству диппредставительства Южной Кореи.


#южнаякорея #ЯПОНИЯ
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