https://static.news.ru/photo/0efa9e42-5ef4-11e9-8bb5-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Володин Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что демонстрируемое властями Грузии негативное отношение к России недопустимо, учитывая исторические связи двух стран.

Мы не можем стоять в стороне от происходящих событий, тем более для Грузии Россия много делает, — сказал политик в эфире телеканала « Россия 24 ».

Он призвал грузинского лидера Саломе Зурабишвили извиниться перед россиянами за высказывания о якобы агрессии со стороны РФ и оккупации грузинских территорий.

Кроме того, сенатор напомнил о недавней ситуации на заседании Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которая была сорвана по грузинской инициативе.

20 июня сотни людей собрались перед зданием парламента в Тбилиси, где проходила Межпарламентская ассамблея православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке со словами о независимости Абхазии и Южной Осетии. Эти два региона Грузия считает своими, они не признаны международным сообществом.

Ранее News.ru сообщал, что несмотря на обострение российско-грузинских взаимоотношений, сохранить их на хорошем уровне важно для обеих стран. Такого мнения придерживаются большинство жителей РФ, свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение».