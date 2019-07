Кампания по борьбе с мусульманскими символами и надписями докатилась до Пекина, жалуются владельцы ресторанов и уличных забегаловок с халяльной едой. Представители 11-и таких ресторанов и кафе сообщили: официальные чиновники посоветовали им убрать с витрин и вывесок изображения, надписи и символы, связанные с исламом. Рестораторам настоятельно порекомендовали не использовать слово «халяль» при рекламе соответствующей кухни.

Всего в Китае, по официальным данным, проживает свыше 20 млн тех, кто исповедует ислам. В КНР при этом считают, что эта религия пришла в страну из-за рубежа.

Кампания по противодействию мусульманской культуре в КНР ведётся с 2016 года. В 2017 году вопрос о халяльной еде был вынесен на широкое обсуждение, к примеру, в Нинся-хуэйском автономном районе (НХАР). Правда, под благовидным предлогом. В этом северном районе проживают свыше двух миллионов представителей народности хуэй — китайских мусульман.