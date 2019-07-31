Пекин запретил ресторанам и уличным киоскам с халяльной едой использовать слово «халяль», а также связанные с исламом надписи и символы. Об этом сообщили сами рестораторы, добавив, что местные власти советовали в ассортименте еды делать упор на всё китайское. Несмотря на то, что кампания по борьбе с мусульманской символикой в КНР началась ещё в 2016 году, последние действия чиновников в Пекине говорят о том, что борьба с исламом, вероятно, достигла в Китае своего пика. При полном попустительстве некоторых влиятельных арабских стран.

Кампания по борьбе с мусульманскими символами и надписями докатилась до Пекина, жалуются владельцы ресторанов и уличных забегаловок с халяльной едой. Представители 11-и таких ресторанов и кафе сообщили: официальные чиновники посоветовали им убрать с витрин и вывесок изображения, надписи и символы, связанные с исламом. Рестораторам настоятельно порекомендовали не использовать слово «халяль» при рекламе соответствующей кухни.

Они (чиновники — News.ru) сказали, что это всё — иностранная культура, а нужно больше использовать китайскую культуру, — признаётся один из менеджеров, который отказался назвать своё имя из-за опасений за безопасность.

Всего в Китае, по официальным данным, проживает свыше 20 млн тех, кто исповедует ислам. В КНР при этом считают, что эта религия пришла в страну из-за рубежа.

Кампания по противодействию мусульманской культуре в КНР ведётся с 2016 года. В 2017 году вопрос о халяльной еде был вынесен на широкое обсуждение, к примеру, в Нинся-хуэйском автономном районе (НХАР). Правда, под благовидным предлогом. В этом северном районе проживают свыше двух миллионов представителей народности хуэй — китайских мусульман.

China has now banned Islam in Beijing!!



CCP has ordered halal restaurants and food stalls to remove Arabic script and symbols associated with Islam from their signs, part of an expanding national effort to "Sinicize" its Muslim population.



https://t.co/y863kcLRTt — CJ Werleman (@cjwerleman) July 31, 2019

Наш регион полностью уважает традиции хуэйцев, однако расширенное толкование понятия «халяль» может создавать ненужное недопонимание и даже дистанцию между различными этническими группами, — заявил во время парламентской сессии секретарь парткома Нинся-хуэйского автономного района Ли Цзяньхуа.

Он выступил против того, чтобы наименование «халяль» фигурировало на этикетках воды — оно должно ограничиваться исключительно мясом и растительным маслом.

Вопрос с подобными запретами касается напрямую и Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР) Китая. Этот северо-западный район страны населён уйгурами, большинство из которых является приверженцами ислама. Власти КНР уделяют особое внимание этому региону из-за того, что там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим подпольем. В августе 2018 года сотрудники управления ООН по правам человека обратили внимание на то, что правительство страны учредило в этом округе «исправительные лагеря». В них, по данным ООН, могут незаконно содержаться до миллиона уйгуров. В июле этого года заместитель председателя СУАР Алкен Туниаз заявил, что подобные обвинения являются домыслами.

Хотелось бы вам разъяснить: утверждения о том, что в центрах обучения якобы подавляют множество уйгуров, следует считать опрометчивыми суждениями отдельных стран и СМИ, искажающих действительность. Это клевета, абсолютно не соответствующая реальным фактам, — сказал чиновник.

В ближайшее время в СУАР должна отправиться делегация Анкары. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. По словам шефа турецкой дипломатии, наблюдательная комиссия оправится в Китай по приглашению властей Поднебесной. Правда, приходится сомневаться, что эксперты из Турции действительно найдут там что-то существенное с точки зрения нарушения прав человека. Во-первых, им покажут только «правильные» места. А, во-вторых, никто не будет жертвовать отношениями с таким глобальным игроком, как Китай, ради уйгуров. По крайней мере, в этом убеждают действия аравийских столиц. Так, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне заявил, что Эмираты полностью одобряют политику китайского правительства по защите прав нацменьшинств в отдельных регионах КНР. Главное, по его словам, это совместные усилия по борьбе с террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещена в РФ). А это значит, что мусульман КНР бросают на произвол судьбы.