Пекин запретил ресторанам и уличным киоскам с халяльной едой использовать слово «халяль», а также связанные с исламом надписи и символы. Об этом сообщили сами рестораторы, добавив, что местные власти советовали в ассортименте еды делать упор на всё китайское. Несмотря на то, что кампания по борьбе с мусульманской символикой в КНР началась ещё в 2016 году, последние действия чиновников в Пекине говорят о том, что борьба с исламом, вероятно, достигла в Китае своего пика. При полном попустительстве некоторых влиятельных арабских стран.

Кампания по борьбе с мусульманскими символами и надписями докатилась до Пекина, жалуются владельцы ресторанов и уличных забегаловок с халяльной едой. Представители 11-и таких ресторанов и кафе сообщили: официальные чиновники посоветовали им убрать с витрин и вывесок изображения, надписи и символы, связанные с исламом. Рестораторам настоятельно порекомендовали не использовать слово «халяль» при рекламе соответствующей кухни.

Они (чиновники — News.ru) сказали, что это всё — иностранная культура, а нужно больше использовать китайскую культуру, — признаётся один из менеджеров, который отказался назвать своё имя из-за опасений за безопасность.

Всего в Китае, по официальным данным, проживает свыше 20 млн тех, кто исповедует ислам. В КНР при этом считают, что эта религия пришла в страну из-за рубежа.

Кампания по противодействию мусульманской культуре в КНР ведётся с 2016 года. В 2017 году вопрос о халяльной еде был вынесен на широкое обсуждение, к примеру, в Нинся-хуэйском автономном районе (НХАР). Правда, под благовидным предлогом. В этом северном районе проживают свыше двух миллионов представителей народности хуэй — китайских мусульман.

Наш регион полностью уважает традиции хуэйцев, однако расширенное толкование понятия «халяль» может создавать ненужное недопонимание и даже дистанцию между различными этническими группами, — заявил во время парламентской сессии секретарь парткома Нинся-хуэйского автономного района Ли Цзяньхуа.

Он выступил против того, чтобы наименование «халяль» фигурировало на этикетках воды — оно должно ограничиваться исключительно мясом и растительным маслом.

Вопрос с подобными запретами касается напрямую и Синьцзян-Уйгурского автономного округа (СУАР) Китая. Этот северо-западный район страны населён уйгурами, большинство из которых является приверженцами ислама. Власти КНР уделяют особое внимание этому региону из-за того, что там действуют сепаратистские группировки, связанные с международным террористическим подпольем. В августе 2018 года сотрудники управления ООН по правам человека обратили внимание на то, что правительство страны учредило в этом округе «исправительные лагеря». В них, по данным ООН, могут незаконно содержаться до миллиона уйгуров. В июле этого года заместитель председателя СУАР Алкен Туниаз заявил, что подобные обвинения являются домыслами.

Хотелось бы вам разъяснить: утверждения о том, что в центрах обучения якобы подавляют множество уйгуров, следует считать опрометчивыми суждениями отдельных стран и СМИ, искажающих действительность. Это клевета, абсолютно не соответствующая реальным фактам, — сказал чиновник.

В ближайшее время в СУАР должна отправиться делегация Анкары. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И. По словам шефа турецкой дипломатии, наблюдательная комиссия оправится в Китай по приглашению властей Поднебесной. Правда, приходится сомневаться, что эксперты из Турции действительно найдут там что-то существенное с точки зрения нарушения прав человека. Во-первых, им покажут только «правильные» места. А, во-вторых, никто не будет жертвовать отношениями с таким глобальным игроком, как Китай, ради уйгуров. По крайней мере, в этом убеждают действия аравийских столиц. Так, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян накануне заявил, что Эмираты полностью одобряют политику китайского правительства по защите прав нацменьшинств в отдельных регионах КНР. Главное, по его словам, это совместные усилия по борьбе с террористической организацией «Исламское движение Восточного Туркестана» (запрещена в РФ). А это значит, что мусульман КНР бросают на произвол судьбы.

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