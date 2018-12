Отставку Мэттиса сочли в России хорошим знаком

Ещё один республиканский «ястреб» покидает команду президента США Дональда Трампа. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в своём письме не скрывает разногласий с главой Белого дома по целому ряду сущностных для политики США вопросов. В российском руководстве назвали очередные перестановки в администрации Трампа хорошим сигналом для России, однако не стали делать долгосрочных прогнозов.

Новости об отставке главы Пентагона стали настоящим информационным взрывом в США, хотя о том, что Мэттис может покинуть команду Дональда Трампа, осенью 2018 года сообщалось неоднократно. Одному из наиболее значимых советников Трампа Стивену Миллеру даже пришлось оправдываться. Он заявил, что многие американские СМИ и представители истеблишмента чересчур эмоционально встретили запланированную отставку главы оборонного ведомства. В эфире телеканала CNN советник, в частности, призвал американцев:

При этом Миллер отказался считать, что у президента и главы Пентагона были какие-либо серьёзные разногласия и заверил, что у них были «отличные отношения».

Американская пресса опубликовала «прощальное» письмо Мэттиса, который объяснил, почему захотел уйти.

Mattis’ resignation letter makes it clear.



“My views on treating allies with respect and also being clear eyed about both malign actors and strategic competitors are strongly held and informed by over four decades of immersion in these issues.” pic.twitter.com/8mkGFXKihI