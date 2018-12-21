Отставку Мэттиса сочли в России хорошим знаком

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Джеймс Мэттис

Чем Москве выгоден вывод войск США из Сирии и Афганистана

Ещё один республиканский «ястреб» покидает команду президента США Дональда Трампа. Глава Пентагона Джеймс Мэттис в своём письме не скрывает разногласий с главой Белого дома по целому ряду сущностных для политики США вопросов. В российском руководстве назвали очередные перестановки в администрации Трампа хорошим сигналом для России, однако не стали делать долгосрочных прогнозов.

Новости об отставке главы Пентагона стали настоящим информационным взрывом в США, хотя о том, что Мэттис может покинуть команду Дональда Трампа, осенью 2018 года сообщалось неоднократно. Одному из наиболее значимых советников Трампа Стивену Миллеру даже пришлось оправдываться. Он заявил, что многие американские СМИ и представители истеблишмента чересчур эмоционально встретили запланированную отставку главы оборонного ведомства. В эфире телеканала CNN советник, в частности, призвал американцев:

«Давайте взглянем на ситуацию в целом. Во многих случаях те же СМИ и политики, которые сейчас истерично реагируют на отставку Джеймса Мэттиса, приветствовали начало нашей страной войны в Ираке, которая обернулась полной катастрофой».

При этом Миллер отказался считать, что у президента и главы Пентагона были какие-либо серьёзные разногласия и заверил, что у них были «отличные отношения».

Американская пресса опубликовала «прощальное» письмо Мэттиса, который объяснил, почему захотел уйти.

Mattis’ resignation letter makes it clear.



“My views on treating allies with respect and also being clear eyed about both malign actors and strategic competitors are strongly held and informed by over four decades of immersion in these issues.” pic.twitter.com/8mkGFXKihI — Katy Tur (@KatyTurNBC) 20 декабря 2018 г.

«Несмотря на то, что Соединённые Штаты остаются незаменимой нацией для свободного мира, мы не можем защищать свои интересы или эффективно выполнять свою роль, не поддерживая сильных альянсов и не проявляя уважения к нашим союзникам, — говорится в послании главы оборонного ведомства. — Я с самого начала говорил, что Вооружённые силы Соединённых Штатов не должны быть мировыми полицейскими. Вместо этого мы должны были использовать все инструменты американской мощи, чтобы обеспечить общую оборону, включая эффективное руководство нашими альянсами».

Однако блюсти интересы союзников, как следует из письма Мэттиса, у США в эпоху Трампа не получается. Кроме того, глава Пентагона, обращаясь к президенту США, отмечает: «Точно так же я считаю, что мы должны быть решительными и недвусмысленными в нашем подходе к тем странам, стратегические интересы которых всё в большей степени противоречат нашим. Ясно, что Китай и Россия, например, хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Вероятно, глава оборонного ведомства считает, что американское руководство делает для противостояния со стратегическими соперниками недостаточно. Слово «Сирия» не прозвучало в письме Мэттиса ни разу, однако нельзя не обращать внимание на то, что решение главы оборонного ведомства приходит на фоне объявления Трампа о выводе американского контингента из Сирии. Как известно, Мэттис был сторонником сохранения американских обязательств в отношении тех, кто освобождал Арабскую Республику от «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) — «Демократических сил Сирии». Кроме того, по данным New York Times и Wall Street Journal, через день после объявления о выводе войск из Сирии Трамп решил сократить размер контингента в Афганистане — домой могут вернуться около 7 тыс. военных. Американские эксперты сходятся во мнении, что двойное внешнеполитическое решение президента по Сирии и Афганистану может вызвать серию каскадных и непредсказуемых событий на Ближнем Востоке и в Афганистане.

Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press Джеймс Мэттис и президент США Дональд Трамп

Об отставке глава Пентагона объявил президенту США во время встречи 20 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга. По этим данным, в ходе переговоров у Мэттиса и Трампа возник спор.

«У него и президента разошлись взгляды по некоторым вопросам. Я не знаю, была ли это именно Сирия», — сказал представитель администрации агентству.

В России напрямую связывают решение Мэттиса с планами Трампа вывести войска из Сирии. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов. «Надо посмотреть, как это решение будет выполняться, потому что пока одним из прямых последствий решения Трампа стал уход министра обороны США Джеймса Мэттиса», — сказал он, рассуждая о последствиях американского «исхода» из Сирии. А вот глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев высказал мнение, что уход Мэттиса — это, скорее всего, положительный сигнал для Кремля: всё дело в «ястребиной» позиции военачальника по отношению к России.

«Таким образом, можно сделать вывод, что Трамп в общении с союзниками, в отношениях с Россией и Китаем, в решениях о сокращении американского присутствия за рубежом отходил от позиции Мэттиса, которого не случайно считал "немного демократом" — это и правда ближе к позиции демпартии. Отходил настолько, что посчитал продолжение этой линии более важным, чем сохранение Джеймса Мэттиса на нынешнем посту. И это сигнал интересный, причём, скорее, положительный», — написал Косачев в Facebook.

Российско-американские отношения и взаимодействие в военной сфере не зависят ни от министра обороны, ни от председателя КНШ (Объединённого комитета начальников штабов). Вероятно, Косачев имеет в виду, что вывод войск США позволит России расширить влияние на Большом Ближнем Востоке. Однако стоит учитывать, что войска — это хотя и политический инструмент, однако Трамп как сторонник прагматичного расходования ресурсов может сделать ставку на более тонкие рычаги воздействия на ситуацию. Конечно, большой вопрос, насколько это позволит сделать обстановка в его команде, однако, принимая в расчёт экономическую мощь США, такие рычаги у американцев, безусловно, есть, и их немало.