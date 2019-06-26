https://static.news.ru/photo/30b4e49c-7b83-11e9-a256-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

По его словам, украинская делегация вызвала волну гнева в ПАСЕ, когда во время рассмотрения резолюции о возвращении России полномочий, внесла к документу огромное количество поправок.

Когда украинская делегация внесла эти 220 с копейками поправок, в зале была полная тишина. Но потом очень многие вышли курить. И вот тогда, в курилке, отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках, — заявил Кот в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что во время демонстративного выхода украинских делегатов из зала заседаний многие представители ПАСЕ от них отвернулись. Кот подчеркнул, что это произошло из-за излишней агрессивности и напора киевских депутатов.

В завершении лидер движения «Парус» призвал Украину проигрывать достойно.

Ранее News.ru писал о том, что представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с российскими паспортами не будет на внеочередных парламентских выборах на Украине, которые пройдут 21 июля. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.