https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Представителей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с российскими паспортами не будет на внеочередных парламентских выборах на Украине, которые пройдут 21 июля. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Мы не будем принимать на своей территории наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ от Российской Федерации, это была чёткая позиция, — заявила чиновница в эфире «Пятого канала».

Она не исключила, что представители России непременно попытаются попасть в список наблюдателей от ПАСЕ, и подчеркнула, что Киев этого никогда не допустит.

Я хочу сразу чётко заявить, что мы, очевидно, такого не воспримем, не примем и не позволим, — заключила Климпуш-Цинцадзе.

Ранее News.ru писал о том, что делегации Эстонии, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии решили поддержать решение украинских представителей покинуть ПАСЕ из-за России. Делегации этих стран покинули сессию вслед за Украиной после принятия резолюции о подтверждении полномочий РФ в полном объёме.