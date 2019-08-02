После того, как действие российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) было официально прекращено по инициативе американской стороны, Россия предложила ввести мораторий на развёртывание соответствующих вооружений в определённых регионах. Потенциальной «ракетной» гонки опасаются не только в Москве, но и европейских столицах, которых пугает перспектива стать мишенью для российских ракет. Правда, в Европе доверия к новой российской инициативе нет. Кремль подозревают в оружейной «многоходовке».

Мы новые переговоры американцам не предлагаем, об этом было ясно сказано президентом Российской Федерации 2 февраля текущего года, — пояснил в разговоре с ТАСС замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Он сообщил, что российской стороной США и другим странам НАТО было предложено рассмотреть опцию с объявлением общего моратория на развёртывание средств средней и меньшей дальности «в том или ином регионе».

Пока натовцы уверяют нас в том, что соответствующих планов в части, касающейся возможного развертывания подобных средств в ядерном оснащении, нет. Но подобные заверения, в общем, наверное, на веру принимать нельзя, — заявил дипломат.

По его словам, Североатлантический альянс многократно нарушал собственные обещания и менял свои планы и намерения, «поэтому в новой, изменившейся ситуации тем более никаких оснований брать на веру подобные заверения нет». Заявление замминистра было опубликовано в день, когда участие США в ДРСМД официально прекратилось.

The United States is today withdrawing from the Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, concluded by then US president Ronald #Reagan and Soviet leader Mikhail #Gorbachev in 1987. pic.twitter.com/Z5at5O3HIL — FRANCE 24 English (@France24_en) August 2, 2019

В НАТО оказались не в восторге от российской инициативы. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил , что предложение РФ не вызывает доверия, потому что, по его оценке, Москва уже совершила все необходимые для неё развёртывания, поставив некоторых членов НАТО под удар.

В Европе нет новых ракет США, нет новых ракет НАТО, но новых российских ракет появляется всё больше и больше, — сказал он, но не уточнил, о каких именно локациях идёт речь.

Перспектива краха «ядерного» мира пугает многих международных игроков. Бельгийская сторона призвала подписантов «ракетного» соглашения начать разговор о стабилизирующих шагах в сфере контроля над ядерными вооружениями. Глава МИД этой страны Дидье Рейндерс заявил, что сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД, «который служил безопасности на протяжении 30 лет». Однако говорить, что слом стратегической стабильности тревожит только европейские столицы, было бы преуменьшением. Китай, от которого американской сторона добивается включения в новый формат «ракетного» договора, уже выразил свою тревогу в связи с разрывом ДРСМД.

Китайская сторона против таких действий, мы призываем США придерживаться своих обязательств, — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Широко считается, что решение президента Дональда Трампа остановить американское участие в ДРСМД «адресовано» именно Пекину.

What is the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty? https://t.co/I8IMKKIInH pic.twitter.com/CCeUA6AO76 — FRANCE 24 English (@France24_en) August 2, 2019

Ожидается, что в течение следующих нескольких недель Соединённые Штаты проведут испытания крылатой ракеты наземного базирования. А в ноябре Пентагон будет испытывать баллистическую ракету средней дальности. Однако у этих испытаний и разработок есть пределы. На этой неделе официальные представители администрации США рассказали Reuters, что, как только закончится существующее финансирование, будущие исследования и оружейные испытания окажутся под угрозой. Причиной тому сопротивление контролируемой демократами Палаты представителей. В отличие от сенаторов, заседатели в Палате представителей не хотят давать положительный ответ на запрос администрации о выделении около $96 миллионов на ракетные разработки в рамках одной из версий оборонного бюджета на 2020-й финансовый год.

Если (эту статью бюджета — News.ru) урезать, это ограничит способность министерства обороны реагировать на российские нарушения, — пояснил один из собеседников агентства, рассказывая о чаяниях Пентагона.

После краха ДРСМД соответствующие испытания и разработки ожидаются и с российской стороны. Такие перспективы влекут за собой критику действий американский администрации. Так, бывший координатор Государственного департамента США по программам уменьшения угрозы Бонни Дженкинс заявила в разговоре с Vox,что ДРСМД «был чрезвычайно успешен в уничтожении суммарно 2692 ракет» в указанном в соглашении диапазоне.

Вместо того, чтобы подчёркивать это достижение, мы открываем возможность для новой гонки вооружений, разрушая ограничения, установленные в договоре. Это ещё один шаг назад в наших отношениях с Россией в сфере контроля над вооружениями, — убеждена бывшая чиновница.

Есть версия, что гонка вооружений может достигнуть такой степени, которая приведёт к ядерной войне. Впрочем, мнений много, а консенсуса по рецепту сохранения стратегической стабильности нет. Вашингтон хотел бы нового договора, который поставит лимиты для растущих китайских арсеналов. Однако КНР такие договорённости невыгодны. Вероятно, выходом будет поиск инструмента давления на Пекин.