Он сообщил, что российской стороной США и другим странам НАТО было предложено рассмотреть опцию с объявлением общего моратория на развёртывание средств средней и меньшей дальности «в том или ином регионе».

По его словам, Североатлантический альянс многократно нарушал собственные обещания и менял свои планы и намерения, «поэтому в новой, изменившейся ситуации тем более никаких оснований брать на веру подобные заверения нет». Заявление замминистра было опубликовано в день, когда участие США в ДРСМД официально прекратилось.