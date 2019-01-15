Туск признал проваленным соглашение по Brexit

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Глава Евросовета Дональд Туск признал невозможным соглашение об условиях выхода Британии из Европейского союза.

«Если соглашение оказалось невозможным, но при этом никто не хочет [выхода] без соглашения, кому хватит мужества наконец сказать, какое остаётся финальное решение?» — написал он в своём микроблоге в Twitter.

If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15 января 2019 г.

Как сообщал News.ru ранее, британский парламент проголосовал против предложенного премьером Терезой Мэй соглашения с Евросоюзом по выходу страны из содружества. За него выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.