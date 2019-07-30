https://static.news.ru/photo/66229738-b372-11e9-9957-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Выживший»/Regency Enterprises

Путешественник в Канаде подвергся нападению медведя гризли и сумел отбиться от него при помощи ножа.

Инцидент произошёл в провинции Британская Колумбия, в 180 км от города Пауэл-Ривер. Турист получил несколько ран, но при этом ему удалось обратить хищника в бегство.

Мужчина сумел добраться до ближайшего лагеря, а оттуда спасатели доставили его в больницу. Врачи оценивают состояние туриста как тяжёлое, но уверяют, что угрозы для его жизни нет, сообщает « Политика сегодня ».