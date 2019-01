Трамп отменил поездку в Давос на экономический форум

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит в Давос на Всемирный экономический форум. О своём решении американский лидер написал на своей странице в Twitter.

В Швейцарию он планировал поехать 21 января и вернуться 22 января.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF!