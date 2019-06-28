https://static.news.ru/photo/354e42b8-9a9c-11e9-8551-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bill Mesta/Wikimedia Commons

Подразделение американских морских пехотинцев перебросил в порт Одессы быстроходный американский транспортно-десантный корабль USNS Yuma. Они должны будут принять участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze −2019.

Об это пишут «Украинские новости».

Отмечается, что в Одессу придет еще один военный корабль ВМС США — ракетный эсминец USS Carney DDG64.

Учения Sea Breeze проходят в Чёрном море уже не первый год. Они начнутся 1 июля с участием 900 военнослужащих из США, и стран черноморского региона, исключая Россию.

Ранее у берегов Литовской республики десантный корабль ORP Gniezno ВМС Польши получил повреждение днища во время учений НАТО Baltops-2019 в Балтийском море, писал News.ru.