Спикер Конгресса США и глава МВД повздорили из-за мигрантов

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Кирстен Нильсен

Новый спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава МВД страны Кирстен Нильсен вступили в конфликт на встрече в Белом доме. Причиной стало обсуждение проблемы нелегальной миграции в Штатах.

Министр привела статистику преступлений нелегальных мигрантов, на что конгрессмен заявила, что отвергает эти факты, сообщает Fox News.

В свою очередь Нильсен обвинила спикера в нежелании слышать о насущной для Соединённых Штатов проблеме. Позже она прокомментировала конфликт в своём Twitter.

«Они не хотели слышать о криминальных „пришельцах“, контрабандистах наркотиков, контрабанде и жестоком обращении с детьми или насильственных караванах, пытающихся проникнуть через границу», — написала глава ведомства, отметив, что «кризис только ухудшается».

I am disappointed that Dems did not want to hear from @DHSgov about the security & humanitarian crisis we are facing at the border. They didn’t want to hear about criminal aliens, drug smugglers, smuggled & abused children or violent caravans trying to breach the border wall. — Sec. Kirstjen Nielsen (@SecNielsen) 3 января 2019 г.

Ранее, как сообщал News.ru, американская газета The New York Times принесла извинения за то, что в кроссворде использовала термин beaner (буквально — «фасолеед»). Он является в США пренебрежительной и расистской кличкой жителей латиноамериканских стран и мигрантов.