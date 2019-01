Спикер Конгресса США и глава МВД повздорили из-за мигрантов

Новый спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и глава МВД страны Кирстен Нильсен вступили в конфликт на встрече в Белом доме. Причиной стало обсуждение проблемы нелегальной миграции в Штатах.

Министр привела статистику преступлений нелегальных мигрантов, на что конгрессмен заявила, что отвергает эти факты, сообщает Fox News.

В свою очередь Нильсен обвинила спикера в нежелании слышать о насущной для Соединённых Штатов проблеме. Позже она прокомментировала конфликт в своём Twitter.

I am disappointed that Dems did not want to hear from @DHSgov about the security & humanitarian crisis we are facing at the border. They didn’t want to hear about criminal aliens, drug smugglers, smuggled & abused children or violent caravans trying to breach the border wall.