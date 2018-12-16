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Советник Трампа предрёк отмену Obamacare Верховным судом

Erik Mcgregor/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Один из ключевых советников президента США Стивен Миллер уверен, что Верховному суду вскоре придётся рассматривать дело, связанное с законностью системы льготного медицинского страхования Obamacare. По его мнению, эта программа будет признана противоречащей конституции.

Такой прогноз чиновник дал в интервью телеканалу CBC. Журналист спросила Миллера, считает ли он, что дело Obamacare будет передано в Верховный суд, который в конечном итоге отменит ее.

«Я считаю это наиболее вероятным результатом», — ответил советник.

14 декабря Федеральный суд Северного округа Техаса признал систему Obamacare, которая была создана при 44-м президенте США Бараке Обаме, не соответствующей конституции. Представители руководства целого ряда штатов, относящиеся к партии республиканцев, подали коллективный иск с требованием признать незаконной и ликвидировать систему Obamacare. Демократическая партия, напротив, выступает в защиту системы.

По решению судьи Рида О’Коннора, система льготного медстрахования Obamacare незаконна. В 2017 году одно из основных положений системы, предполагающее штраф за отсутствие медстраховки, упразднили. Теперь Obamacare несостоятельна. Президент США Дональд Трамп поддержал решение суда, писал News.ru.


#сша #Obamacare
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