Сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку

Противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. Сразу несколько ракет были выпущены в сторону Дамаска, часть из них удалось перехватить.
Снятое очевидцами видео опубликовано в Twitter-аккаунте BNL News.
BREAKING: Explosions reported in Damascus, Syria and surrounding areas as Syrian Air Defences engage multiple targets.— BNL NEWS (@BreakingNLive) December 25, 2018
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Вместе с тем в столице страны прогремели взрывы, их источник не установлен, сообщает РИА Новости. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.
Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.