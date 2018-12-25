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Сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку

twitter.com/@bintroo

в мире [ версия для печати ]

Противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. Сразу несколько ракет были выпущены в сторону Дамаска, часть из них удалось перехватить.

Снятое очевидцами видео опубликовано в Twitter-аккаунте BNL News.

Вместе с тем в столице страны прогремели взрывы, их источник не установлен, сообщает РИА Новости. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.


#сирия #ракетныйудар #дамаск
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