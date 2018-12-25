Сирийская ПВО отразила массированную ракетную атаку

https://news.ru/storage/news/d44a59589585fd458228cb5cace6f6e8/a41f0260-3340-4c6d-b987-72ef3a7c2c43_850.jpg twitter.com/@bintroo

Противовоздушная оборона Сирии отразила очередную ракетную атаку. Сразу несколько ракет были выпущены в сторону Дамаска, часть из них удалось перехватить.

Снятое очевидцами видео опубликовано в Twitter-аккаунте BNL News.

BREAKING: Explosions reported in Damascus, Syria and surrounding areas as Syrian Air Defences engage multiple targets.

DEVELOPING pic.twitter.com/0KkPpMZcwu — BNL NEWS (@BreakingNLive) December 25, 2018

Вместе с тем в столице страны прогремели взрывы, их источник не установлен, сообщает РИА Новости. Информации о жертвах или пострадавших пока не поступало.

Как писал News.ru, 25 декабря представители международной коалиции во главе с США заявили, что продолжат военную операцию против террористов в Сирии.