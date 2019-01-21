USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,280 $   Brent62.77 $ Bitcoin3,546.93 $
МОСКВА-9°C18:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Трамп и Ким Чен Ын оказались в тупике

Дональд Трамп AP/ТАСС

Дональд Трамп

в мире [ версия для печати ]
К чему приведёт новый двусторонний саммит

После июньского американо-северокорейского саммита в Сингапуре стороны демонстрируют оптимизм, однако по факту оказались в тупике. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы, Ким Чен Ын не торопится проводить окончательную денуклеаризацию. В свою очередь, США также не спешат выполнять свои обязательства по выводу войск из Южной Кореи.

С тех пор, как Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу, договорённости между странами не сдвинулись с мёртвой точки. Но после анонсированной на февраль новой встречи у сторон больше не будет возможности увиливать от заключения соглашений, приводит The Washington Times мнение экс-сотрудника ЦРУ, ныне работающего в центре исследований Азии американского Фонда «Наследие», Брюса Клингера.

«США и Северная Корея не добились никакого прогресса в деле денуклеаризации со времени саммита в Сингапуре. Дело не в том, что процесс сорван, он просто никогда и не двигался с места, — отметил Клингер. — Во время второго саммита Трамп должен потребовать от Северной Кореи сделать ощутимые шаги в направлении денуклеаризации».

В минувшие выходные Дональд Трамп написал в своём Twitter, что у него состоялась «невероятная» встреча с северокорейским ядерным посланником Ким Ён Чолом в Белом доме — по итогам разговора был достигнут «большой прогресс» в вопросе сокращения арсеналов ядерного оружия.

«СМИ не дают должного признания потрясающему прогрессу, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце президентства Обамы по сравнению с сегодняшним днём. Отличная встреча на этой неделе с высокопоставленными представителями. С нетерпением жду встречи с председателем Кимом в конце февраля!», — написал Трамп.

Второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намечен на конец февраля, но место проведения встречи ещё не озвучено. Предположительно, Вашингтон и Пхеньян рассматривают в качестве площадки Вьетнам.

После двусторонней встречи в Сингапуре Северная Корея прекратила испытания ядерного оружия, но недавно Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет привержен полной денуклеаризации только в том случае, если США выведут свои войска из Южной Кореи. Считается, что американские чиновники идут на новый саммит с пониманием того, что их первоначальный подход к переговорам зашёл в тупик, считают журналисты The Atlantic: они могут последовать по примеру Северной и Южной Кореи, которые добились впечатляющих успехов в примирении (частично демилитаризировали укреплённые границы и ищут возможность для объединения железных дорог) и выбрать формулу взаимных двусторонних соглашений. Но некоторые аналитики скептически относятся к подобному развитию событий, считая, что Пхеньян получит желаемое, и при этом сам ничего не потеряет, добавляет издание.

Формально Вашингтон ещё в апреле 2018 года озвучил условия снятия санкций с Северной Кореи.

«Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации, — отмечала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей».

Сара Сандерс Chris Kleponis/Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press

Сара Сандерс

Второй саммит может стать важным шагом на пути к разрядке двусторонних отношений, вопрос заключается только в размере этого шага, отмечает News.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Сам факт встречи лидеров двух сторон, уровень взаимной демонизации которых ранее был запредельным, — важный момент. Первый саммит дал общие контуры взаимодействия, но карт, которые сейчас каждая из сторон может выложить на стол без реального урона, не так много, говорит Асмолов. — Ким во всяком случае озвучил свои предложения в новогодней речи: он готов демонтировать реакторы в Йонбене, но чётко подчеркнул, что будет ждать ответных шагов. Северокорейцы подчёркивают, как говорили в одном из боевиков, танго — это танец для двоих».

В Пхеньяне хотели бы заключить с Сеулом мирный договор о завершении Корейской войны и добиться смягчения санкций, добавляет кореевед. Однако проблема в том, подчёркивает Асмолов, если в России американо-северокорейский диалог объясняют доброй волей Ким Чен Ына, то в США рассматривают его решение с точки зрения действенности санкций, поэтому, по мнению американцев, их снижать нерационально.


#сша #ядерноеоружие #СевернаяКорея
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
в мире 20:00, 20 января 2019
Трамп рассчитывает обезоружить Ким Чен Ына со второй попытки
в мире 17:50, 20 января 2019
Ядерная сделка США и КНДР оказалась под угрозой
Лента новостей
политика 18:16
Абэ прилетел в Москву на переговоры с Путиным
в мире 18:13
Патриарх Филарет предложил переименовать ПЦУ
общество 18:03
Портрет Ахматовой продают за рубль
экономика 18:00
«Нафтогаз» готов снизить сумму иска к «Газпрому» до $2 млрд
спорт 17:58
Отсутствие россиянок на тренировке ЧЕ объяснили
Другие новости
в мире 18:13
Патриарх Филарет предложил переименовать ПЦУ
в мире 17:29
Как быки ломают ковбоев Америки
Соревнования по родео опаснее американского футбола
в мире 16:50
Главный охранник задержан по делу об убийстве мэра Гданьска
в мире 16:43
Ляшко выдвинули кандидатом в президенты Украины
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top