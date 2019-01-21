Трамп и Ким Чен Ын оказались в тупике

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Дональд Трамп

К чему приведёт новый двусторонний саммит

После июньского американо-северокорейского саммита в Сингапуре стороны демонстрируют оптимизм, однако по факту оказались в тупике. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы, Ким Чен Ын не торопится проводить окончательную денуклеаризацию. В свою очередь, США также не спешат выполнять свои обязательства по выводу войск из Южной Кореи.

С тех пор, как Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу, договорённости между странами не сдвинулись с мёртвой точки. Но после анонсированной на февраль новой встречи у сторон больше не будет возможности увиливать от заключения соглашений, приводит The Washington Times мнение экс-сотрудника ЦРУ, ныне работающего в центре исследований Азии американского Фонда «Наследие», Брюса Клингера.

«США и Северная Корея не добились никакого прогресса в деле денуклеаризации со времени саммита в Сингапуре. Дело не в том, что процесс сорван, он просто никогда и не двигался с места, — отметил Клингер. — Во время второго саммита Трамп должен потребовать от Северной Кореи сделать ощутимые шаги в направлении денуклеаризации».

В минувшие выходные Дональд Трамп написал в своём Twitter, что у него состоялась «невероятная» встреча с северокорейским ядерным посланником Ким Ён Чолом в Белом доме — по итогам разговора был достигнут «большой прогресс» в вопросе сокращения арсеналов ядерного оружия.

«СМИ не дают должного признания потрясающему прогрессу, которого мы достигли с Северной Кореей. Подумайте о том, где мы были в конце президентства Обамы по сравнению с сегодняшним днём. Отличная встреча на этой неделе с высокопоставленными представителями. С нетерпением жду встречи с председателем Кимом в конце февраля!», — написал Трамп.

The Media is not giving us credit for the tremendous progress we have made with North Korea. Think of where we were at the end of the Obama Administration compared to now. Great meeting this week with top Reps. Looking forward to meeting with Chairman Kim at end of February! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2019 г.

Второй саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намечен на конец февраля, но место проведения встречи ещё не озвучено. Предположительно, Вашингтон и Пхеньян рассматривают в качестве площадки Вьетнам.

После двусторонней встречи в Сингапуре Северная Корея прекратила испытания ядерного оружия, но недавно Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет привержен полной денуклеаризации только в том случае, если США выведут свои войска из Южной Кореи. Считается, что американские чиновники идут на новый саммит с пониманием того, что их первоначальный подход к переговорам зашёл в тупик, считают журналисты The Atlantic: они могут последовать по примеру Северной и Южной Кореи, которые добились впечатляющих успехов в примирении (частично демилитаризировали укреплённые границы и ищут возможность для объединения железных дорог) и выбрать формулу взаимных двусторонних соглашений. Но некоторые аналитики скептически относятся к подобному развитию событий, считая, что Пхеньян получит желаемое, и при этом сам ничего не потеряет, добавляет издание.

Формально Вашингтон ещё в апреле 2018 года озвучил условия снятия санкций с Северной Кореи.

«Наша цель — денуклеаризация полуострова. Мы продолжим кампанию по оказанию максимального давления до тех пор, пока мы не увидим конкретных действий по полной денуклеаризации, — отмечала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. — Никакие санкции не будут сняты, пока мы не увидим конкретных действий, предпринятых Северной Кореей».

Chris Kleponis/Chris Kleponis/CNP/AdMedia/Global Look Press Сара Сандерс

Второй саммит может стать важным шагом на пути к разрядке двусторонних отношений, вопрос заключается только в размере этого шага, отмечает News.ru ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

«Сам факт встречи лидеров двух сторон, уровень взаимной демонизации которых ранее был запредельным, — важный момент. Первый саммит дал общие контуры взаимодействия, но карт, которые сейчас каждая из сторон может выложить на стол без реального урона, не так много, — говорит Асмолов. — Ким во всяком случае озвучил свои предложения в новогодней речи: он готов демонтировать реакторы в Йонбене, но чётко подчеркнул, что будет ждать ответных шагов. Северокорейцы подчёркивают, как говорили в одном из боевиков, танго — это танец для двоих».

В Пхеньяне хотели бы заключить с Сеулом мирный договор о завершении Корейской войны и добиться смягчения санкций, добавляет кореевед. Однако проблема в том, подчёркивает Асмолов, если в России американо-северокорейский диалог объясняют доброй волей Ким Чен Ына, то в США рассматривают его решение с точки зрения действенности санкций, поэтому, по мнению американцев, их снижать нерационально.