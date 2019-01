Трамп и Ким Чен Ын оказались в тупике

После июньского американо-северокорейского саммита в Сингапуре стороны демонстрируют оптимизм, однако по факту оказались в тупике. Несмотря на заявления президента Дональда Трампа о том, что со стороны Северной Кореи больше нет ядерной угрозы, Ким Чен Ын не торопится проводить окончательную денуклеаризацию. В свою очередь, США также не спешат выполнять свои обязательства по выводу войск из Южной Кореи.

С тех пор, как Трамп и Ким Чен Ын провели историческую встречу, договорённости между странами не сдвинулись с мёртвой точки. Но после анонсированной на февраль новой встречи у сторон больше не будет возможности увиливать от заключения соглашений, приводит The Washington Times мнение экс-сотрудника ЦРУ, ныне работающего в центре исследований Азии американского Фонда «Наследие», Брюса Клингера.

В минувшие выходные Дональд Трамп написал в своём Twitter, что у него состоялась «невероятная» встреча с северокорейским ядерным посланником Ким Ён Чолом в Белом доме — по итогам разговора был достигнут «большой прогресс» в вопросе сокращения арсеналов ядерного оружия.

The Media is not giving us credit for the tremendous progress we have made with North Korea. Think of where we were at the end of the Obama Administration compared to now. Great meeting this week with top Reps. Looking forward to meeting with Chairman Kim at end of February!