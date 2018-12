Россия действует на «задворках» США

Россия, как и прежде, имеет за рубежом ограниченное количество военных объектов, но слухи о развёртывании новых множатся и работают на внешнеполитический имидж страны. Москва экономически поддерживает венесуэльский режим президента Мадуро, и это только один из аргументов в пользу наращивания военного присутствия РФ в районе Карибского моря.

База с российскими сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками — носителями крылатых ракет в неядерном и ядерном оснащении создаст беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части США в пределах Западного полушария, пишет американский портал The Drive, называя потенциальным районом развертывания венесуэльский остров Орчила.

Для Кремля уже давно очевиден сложившийся дисбаланс: Москва постоянно протестует против наращивания полётов разведывательной авиации вблизи российских границ. Журналисты проанализировали публикации в российской прессе о возможности базирования стратегической авиации на «заднем дворе» Америки и приняли в расчёт заявление председателя Конституционной ассамблеи (орган, созданный Мадуро в 2017 году в пику оппозиционному парламенту) Дьосдадо Кабельо о поддержке создания российского военного объекта. При этом они напомнили, что в 2009 году Уго Чавес также говорил о возможности размещения российской базы на острове Орчила, однако затем заявил о невозможности такого шага. В 2014 году министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа отметил, что размещение иностранных военных баз противоречит конституции страны.

