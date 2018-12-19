Россия действует на «задворках» США

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Российский бомбардировщик Ту-160 в Венесуэле

Как Москва может использовать военную базу в Венесуэле

Россия, как и прежде, имеет за рубежом ограниченное количество военных объектов, но слухи о развёртывании новых множатся и работают на внешнеполитический имидж страны. Москва экономически поддерживает венесуэльский режим президента Мадуро, и это только один из аргументов в пользу наращивания военного присутствия РФ в районе Карибского моря.

Стратегическая угроза

База с российскими сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками — носителями крылатых ракет в неядерном и ядерном оснащении создаст беспрецедентную постоянную стратегическую угрозу для материковой части США в пределах Западного полушария, пишет американский портал The Drive, называя потенциальным районом развертывания венесуэльский остров Орчила.

«На объекте гипотетически могут быть развёрнуты другие типы боевых самолётов, береговые ракетные комплексы, средства ПВО и связанные с ними радары и другие датчики», — отмечает издание.

Для Кремля уже давно очевиден сложившийся дисбаланс: Москва постоянно протестует против наращивания полётов разведывательной авиации вблизи российских границ. Журналисты проанализировали публикации в российской прессе о возможности базирования стратегической авиации на «заднем дворе» Америки и приняли в расчёт заявление председателя Конституционной ассамблеи (орган, созданный Мадуро в 2017 году в пику оппозиционному парламенту) Дьосдадо Кабельо о поддержке создания российского военного объекта. При этом они напомнили, что в 2009 году Уго Чавес также говорил о возможности размещения российской базы на острове Орчила, однако затем заявил о невозможности такого шага. В 2014 году министр иностранных дел Венесуэлы Элиас Хауа отметил, что размещение иностранных военных баз противоречит конституции страны.

Между тем на острове уже есть инфраструктура: спутниковые снимки свидетельствуют о том, что с 2009 по 2013 годы власти Венесуэлы расширили и отремонтировали взлётно-посадочную полосу и другую инфраструктуру — возможно, для совместного использования с российской стороной, отмечает The Drive. При этом для обслуживания таких больших самолётов, как Ту-160, потребуется дополнительное строительство инфраструктуры, добавляет портал.

«Получив форпост в Венесуэле, Россия закрепится в Карибском регионе, чего не было со времени окончания холодной войны, и получит возможность защищать дружественный режим из вмешательства извне по сирийской модели, — пишет издание. — Хотя нет чётких доказательств в поддержку утверждений о том, что правительство США активно пытается свергнуть Мадуро, президент Венесуэлы неоднократно заявляет, что иностранные агенты из Соединённых Штатов и других стран пытаются дестабилизировать его режим».

Однако эти аргументы ещё не свидетельствуют о том, что российская база непременно материализуется на острове, возможно, Москва просто планирует расширить военное сотрудничество. Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино отказался комментировать возможность создания базы РФ в Венесуэле.

«Скажу вам честно, они много чего говорят, и я не буду реагировать на всё, что они говорят», — сказал он.

Тактические задачи

11 декабря госсекретарь США Майк Помпео в Twitter назвал отправку двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием государственных средств». Перелёт 10 декабря двух сверхзвуковых ракетоносцев на венесуэльский аэродром Либертадор был не первым случаем прибытия стратегов в страну, однако приковал внимание. Тогда неназванные представители Пентагона заявили изданию Washington Free Beacon, что в военном ведомстве намерены «пристально следить» за Ту-160 из-за их способности запускать крылатые ракеты с ядерным боезарядом.

Помимо чисто рутинных целей, которые решают самолёты дальней авиации (приобретение лётным составом необходимых навыков и освоение потенциального ТВД), во-первых, это произошло в момент обострения российско-украинских отношений из-за инцидента в Керченском проливе, а главное — после озвучивания Вашингтоном намерения выйти из ДРСМД. Появление стратегов с возможностью размещения крылатых ракет большой дальности с коротким подлётным временем к основным промышленным и военным центрам американцев — ощутимая угроза.

Во-вторых, маршрут Ту-160 проходит формально вне зоны ответственности созданного ещё в 1950-е годы для сдерживания СССР Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) — объединённой системы аэрокосмической обороны США и их ближайшего союзника — Канады.

В-третьих, переброска стратегов — отражение наращивания активности дальней авиации, которая ещё 15 лет назад была крайне низкой.

Marcos Salgado/Xinhua/Global Look Press Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес

В-четвёртых, тема военного российского присутствия в Венесуэле муссируется каждый год в качестве как минимум раздражающего фактора для США. В 2014 году министр обороны Сергей Шойгу заявил о планах увеличить количество военных баз «за счет таких стран, как Венесуэла, Никарагуа, Сейшельские острова, Сингапур и другие». Пикантность ситуации придаёт стабильная финансовая поддержка Москвы режима Мадуро, несмотря на многочисленные пессимистические прогнозы в отношении экономики Венесуэлы.

Всё это последние годы стабильно рождает слухи о развертывании объекта, возможно, намеренно подкрепляемые военно-дипломатическими источниками. Однако решение о реальном продвижении повлечёт за собой усиление активности в регионе, которое потребует сил и средств (как технических, так и финансовых) — чтобы бомбардировщики не были уничтожены в первые минуты потенциального конфликта, а также будет иметь серьёзные политические последствия в первую очередь для Мадуро из-за противодействия со стороны США.

Авиапарк дальней авиации ВВС РФ составляют стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, способные нести ядерное вооружение. Ту-95МС и Ту-160 предназначены для нанесения ядерных ударов с применением крылатых ракет дальнего действия по целям на межконтинентальных дальностях (5000 км и более), а Ту-22М3 — для поражения целей на дистанциях 2000−4000 км с помощью крылатых ракет и бомб. Сейчас в составе ВВС, по открытым данным, 16 самолётов Ту-160. В 2023 году ожидается передача в войска первых серийных Ту-160М2. То есть состав дальней авиации сейчас гипотетически позволяет эксплуатировать объект и осуществлять боевое дежурство, не прибегая к перелётам на рекордную дальность с дозаправкой в воздухе.

Однако исходя из экономических возможностей России и прежних договоренностей с Вьетнамом и Кубой, где пресса периодически также пытается «создать» российские базы, скорее всего, полноценного военного объекта в Венесуэле не будет. Речь всего лишь о возможности базирования на местном аэродроме воздушных танкеров для дозаправки стратегов Ту-160 и Ту-95. Это, конечно, не создаст Соединённым Штатам серьёзной угрозы, однако более частое появление российских бомберов в районе Карибского моря потребует от ВВС США соответствующей активности — для вылетов на перехват, и в целом будет для Вашингтона малоприятным решением.