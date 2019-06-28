На проходящем в японском городе Осака саммите G20 российский президент Владимир Путин провёл переговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.
В ходе беседы, которая прошла в тёплой и дружеской обстановке, глава российского государства пригласил президента Франции посетить Российскую Федерацию весною 2020 года и принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия победы во Второй мировой войне, сообщает
Ранее президент России Владимир Путин провел полуторачасоввые переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которого также пригласил в Москву на празднование торжеств 75-летнего юбилея победы во второй мировой войне.
Как позже журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, официальное приглашение Трампу будет направлено уже в ближайшее время, писал News.ru.