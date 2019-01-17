Лимузин Путина привёз главу Сербии на кладбище

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Владимир Путин и Александр Вучич

Глава РФ Владимир Путин, прилетевший в Сербию с официальным визитом, посетил Мемориальный комплекс освободителям Белграда. Президент России и его сербский коллега — Александр Вучич возложили венки к монументу.

Лидеры приехали на российском лимузине Aurus. У входа на военное кладбище политиков встречали жители Белграда, пишет ТАСС. В республике расположены девять масштабных мемориалов советским воинам: в Белграде, Суботице, Сомборе, Зренянине, Вршаце, Пожареваце, Горни-Милановаце, Ягодине и Заечаре.

Сразу после изгнания гитлеровцев из Белграда в 1944 году погибших защитников столицы торжественно похоронили на центральной площади города (современная площадь Республики), в разных районах города возвели около 100 памятников красноармейцам. Во время восстановления населённого пункта властями Югославии монументы убрали, а прах воинов перенесли на специальный комплекс, построенный в 1954 году.

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