Путин прибыл в Сербию с визитом

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Президент России Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Сербию. Самолёт российского лидера приземлился в белградском аэропорту Никола Тесла.

У трапа Путина встретил президент Сербии Александр Вучич в сопровождении роты почётного караула.

В течение дня лидеры двух стран проведут переговоры, по итогам которых ожидается подписание более 20 двусторонних документов в сферах внешней политики, энергетики, промышленности, железнодорожной инфраструктуры, соцзащиты, образования, цифровых технологий и космоса.

Кроме того, политики возложат венки к Мемориалу воинам-освободителям Белграда и посетят храм Святого Саввы. Ожидается встреча Путина с председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в Сербии, уважая и гордясь давней дружбой с Россией, решили подойти к визиту Путина максимально серьёзно. Более того, по имеющимся сведениям, в качестве подарка главу государства ожидает трехмесячный щенок шарпланинской овчарки.