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Путин и его верные псы

Владимир Путин Владимир Родионов/РИА Новости

Владимир Путин

политика [ версия для печати ]
Президента РФ в Сербии ждёт новый подарок — щенок шарпланинской овчарки

В Сербии, уважая и гордясь давней дружбой с Россией решили подойти к визиту президента Владимира Путина максимально серьёзно. Более того, по имеющимся сведениям, в качестве подарка нашего главу государства ожидает чудесный трехмесячный щенок шарпланинской овчарки, которого ему лично вручит его сербский коллега Александр Вучич. News.ru решил вспомнить, кто из подаренных собак радует Путина.

От пандадипломатии — к собакодипломатии

Если вспомнить всех животных, подаренных Путину, то можно будет собрать целый мини-зоопарк. Там есть и коза, и тигрёнок с гепардами, и арабские скакуны. Но на этот раз мы остановимся именно на собаках, коих у нашего президента было больше всего.

В личной коллекции Владимира Путина был той-пудель, который был приобретен ещё в далёком 1999 году. Эта собака родила потом щенка Родео.

Ну, а начались подарки главе государства с лабрадора Конни Полгрейв, которого Путину вручил министр Сергей Шойгу в 2000 году, возглавлявший тогда МЧС. Чёрный красавец сразу стал любимцем президента, общественности и многих мировых лидеров. Больше всего собака предпочитала, по словам самого президента, кашу с мясом. При этом Путин просил гостей его резиденции не кормить со стола питомца. Примечательно, что у Конни есть потомство — один лабрадор теперь работает в городской службе спасения Владикавказа. Кроме того, обладателями щенков от Конни стали пенсионер из Ростовской области и смоленская школьница.

Спустя 10 лет у Владимира Путина появился новый четырёхлапый друг — болгарская (каракачанская) овчарка Баффи, подаренная ему премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Это был своеобразный презент за переговоры по стратегически важному газопроводу «Южный поток». Спустя некоторое время Болгария под давлением США отказалась от сотрудничества с Россией по этому проекту, но Баффи, как память о газопроводе осталась. Кстати, кличку ей придумал не президент, а мальчик Дима Соколов, выигравший право на это через проводимый конкурс.

В 2012 году Путину подарили экзотического японского пса породы акита-ину. Такой подарок сделал губернатор одной из префектур Японии Акита Норихиса Сатакэ. Собаку решили назвать на японский манер Юмэ, её имя переводится как «мечта». Как отмечалось, Путин стал вторым иностранцем, которому в Японии подарили такую породу собаки. До этого подобного права удостоилась лишь американская писательница Хелен Келлер.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка туркменского алабая kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил Владимиру Путину щенка туркменского алабая

А на своё 65-летие российский президент в 2017 году получил от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова щенка алабая — среднеазиатской овчарки. Кличку он получил Верный.


#путин #подарки #собаки
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