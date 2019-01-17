Президент Сербии приготовил для Путина щенка

https://news.ru/storage/news/391eb35452fd8f5e0b5538448cb910ca/5e89b975-55ff-4ae5-bc05-ba40261b8241_850.jpg Sakal33/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Президент Сербии Александр Вучич приготовил подарок для прибывающего в Белград с официальным визитом президента РФ Владимира Путина. Сербские СМИ уверяют, что Путину подарят трёхмесячного щенка шарпланинской овчарки.

Пёс имеет богатую родословную. Он ведёт своё происхождение из Косово, сообщает сербское издание Blic.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Путин, прибыв 17 января с визитом в Сербию, первым делом отправится к Мемориалу освободителям Белграда и памятнику советским солдатам. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем президент РФ возложит венки к монументам.